طقس غائم بعد ليلة صقيع في السويس.. وتوقعات بانخفاض الحرارة إلى 6 درجات

تشهد محافظة السويس اليوم الأحد، طقساً بارداً رغم أن سماء المدينة صافية منذ ساعات الفجر الأولى، لكن سكان المدينة يشعرون بالبرودة الشديدة لانخفاض درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية قبل شروق الشمس.

وتعرضت المدينة لليلة أشبه بالصقيع، وشهدت أكبر معدلات فى انخفاض درجة الحرارة، التي تراوحت فى معظم الساعات بين 5 و6 درجات مئوية، واستمر طقسها حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس ارتفعت الحرارة قليلاً.

الأرصاد: الحرارة ستصل إلى 6 درجات ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض دراجات الحرارة ونشاط الرياح المحلمة بالرمال أحيانًا، مما يؤدى للشعور البرودة، حيث يصل الانخفاض ذروته خلال الليل، باعتبار أنَّ السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض فى درجات الحراراة بمعدل 12 درجات ليلاً، مما يعني وصول درجة الحرارة الصغرى إلى 6 درجات مئوية، فى حين تكون درجة الحرارة العظمى 18 درجة مئوية، مع عدم توقع فرص لتساقط الأمطار.

قياسات الطقس اليوم الأحد

وتضمنت قياسات الطقس بمحافظة السويس، اليوم الأحد، نسبة رطوبة فى الساعات الأولى من الصباح 45%، منخفضة عن معدل أمس بنحو 20%، فى حين سجلت سرعة الرياح 31 كم/ساعة، بارتفاع عن أمس بنحو 7 كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحاً 18 درجة مئوية، مرتفعة عن نظيرتها أمس بمقدار درجتين، فيما تنخفض ليلاً إلى 6 درجات مئوية وتصل لحد الصقيع.

حالة البحر الأحمر بين معتدلة ومضطربة

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حالة البحر الأحمر بين الاعتدال والاضطراب وارتفاع الموج بمعدل يتراوح بين مترين ونصف المتر وثلاثة أمتار، وتكون الرياح شمالية غربية.