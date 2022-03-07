طقس السويس.. غائم وتوقعات بسقوط الأمطار وتحذيرات من البرودة ليلا

شهدت محافظة السويس، اليوم الإثنين 7 مارس، حالة من الطقس البارد الغائم جزئياً، رغم ظهور الشمس في سماء المدينة منذ الصباح، لكن شعر السكان بالبرودة لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بعد تعرض المحافظة لليلة غائمة ضبابية استمرت حتى طلوع الفجر

الأرصاد تحذر من شدة البرودة ليلاً

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين، من انخفاض درجات الحرارة مما يؤدى للشعور البرودة وعدم الدفء، موضحة أن هذا الانخفاض سيصل إلى ذروته خلال الليل.

وأكد خبراء الأرصاد أن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض في درجات الحرارة بمعدل 6 إلى 7 درجات، والذي يصل ليلاً بمعدل 16 درجة مئوية مما يعني أن درجة الحرارة الصغرى متوقع أن تسجل 13 درجة مئوية فى حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 23 درجة مئوية.

كما تضمنت التوقعات التي أعلنتها الهيئة العامة للأرصاد أن طقس اليوم في محافظة السويس يوجد به فرص لتساقط الأمطار بنسبة 10%، مع التحذير من الشبورة الكثيفة خلال الليل وصباح اليوم الإثنين.

قياسات الطقس اليوم الإثنين

بينما جاءت قياسات الطقس بمحافظة السويس، بأن سجل مقياس نسبة الرطوبة 76% في الساعات الأولى من الصباح، مرتفعة عن معدل أمس بنحو 30%، في حين سجلت سرعة الرياح 13 كم/ساعة بانخفاض 23 كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحاً كانت 15 درجة مئوية منخفضة عن الأمس بمقدار 14 درجة مئوية، وبحسب التوقعات فإنها ستنخفض ليلاً إلى 13 درجة مئوية.