طقس السويس اليوم.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 10 درجات

شهدت محافظة السويس، اليوم الاثنين، ارتفاعا في درجة الحرارة خلال ساعات النهار، مقارنة بأمس الأحد، فيما اختفت الغيوم من السماء والتي ظهرت صافية تماماً.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات طقس اليوم في محافظة السويس، والذي يشهد نشاطا خفيفا ومتوسطا للرياح خلال اليوم الاثنين، وكذلك غداً الثلاثاء، مع عدم توافر فرص لتساقط الأمطار.

درجات الحرارة في السويس

وأشار الخبراء إلى أن نسبة الرطوبة منذ الصباح بلغت 40%، وسرعة الرياح 11 كم/ ساعة، أما درجة الحرارة العظمى فسجلت 22 درجة مئوية، بانخفاض درجتين عن الأمس، ومن لمتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغرى 10 درجات مئوية خلال فترات الليل، وربما تنخفض إلى أكثر من ذلك وتصل لحد الصقيع.

انتظام الدراسة وسيولة مرورية

وانتظم طلاب جامعة السويس في الحضور لكلياتهم، وكذلك طلاب المدارس التابعة لإدارات السويس التعلمية الثلاث، وهي الجناين وشمال وجنوب السويس، واتسمت حركة السير داخل أحياء وقرى المدينة الباسلة بالسيولة المرورية، سواء على الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس بالمحافظات المجاورة، أو حركة السيارات داخل المدينة والمحافظة.