طقس السويس معتدل.. وتحذيرات من شدة البرودة ليلاً

شهدت محافظة السويس، صباح اليوم الأربعاء 9 مارس، طقساً معتدلاً يميل إلى الدفء وغائم جزئياً فى الساعات الأولى من النهار، حيث ظهرت السحب المتقطعة فى سماء المحافظة.

طقس معتدل بعد ليلة نشطت فيها الرياح

وجاءت الرياح متوسطة الشدة خلال الساعات الأولى من اليوم، حيث شعر سكان السويس بالبرودة لانخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة، والتى وصلت إلى 14 درجة مئوية بعد تعرض المحافظة لليلة نشطت فيها الرياح حتى طلوع الفجر، ومع شروق الشمس بدأ الطقس الاعتدال وترحل السجب عن سماء المدينة.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلاً في السويس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض دراجات الحرارة، مما يؤدى للشعور البرودة وعدم الدفء، مشيرة إلى أن الأجواء ستصل إلى برودة شديدة، منوهة بأن السويس من المناطق المتوقع تعرضها لانخفاض فى درجات الحراراة بمعدل 10 درجات ليلاً.

لا فرص لسقوط الأمطار اليوم

أما درجة الحرارة الصغرى، فمن المتوقع أن تسجل 11 درجة مئوية فى حين تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة إلى 24 درجة مئوية، ولم ترجح التوقعات فرص سقوط الأمطار.

وأوضحت قياسات الطقس بمحافظة السويس، أن نسبة الرطوبة فى الساعات الأولى من الصباح 56%، مرتفعة عن معدل أمس بنحو 4%، فى حين سجلت سرعة الرياح فى حالة الطقس 19 كم/ ساعة بارتفاع 9كم/ساعة، أما درجة الحرارة صباحاً كانت 17 درجة مئوية مرتفعة عن نظيرتها أمس بمقدار درجتين.