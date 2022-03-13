وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لإقامة أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأعلن الجزار عن تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى– إدارى، فى مدينة القاهرة الجديدة، وفى مدينة الشيخ زايد، جرى تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى– إدارى، ونشاط طبى، وتخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط صناعى فى مدينة السادات، وقطعة أرض بنشاط صناعى فى مدينة العلمين الجديدة، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، جرى تخصيص قطعة أرض بنشاط مدرسة.

تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة

وأضاف وزير الإسكان أنه جرى تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة، طبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5، وهى قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مركز إقليمي لبنك الدم ومركز تجميع البلازما ملحق به، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، لإنشاء مركز إقليمي لخدمة نقل الدم، وقطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، لإنشاء قومسيون طبي مطور، وقطعة أرض بمدينة بدر، لإقامة مبنى لصالح الإدارة المركزية للمعامل.