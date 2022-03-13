20 ألف مقعد شاغر بالجامعات الخاصة متاحة للطلاب العائدين من أوكرانيا

كشف الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك ما يقرب من 20 ألف مقعد شاغر بمختلف الكليات بالجامعات الخاصة على مستوى المحافظات سواء كانت للكليات العلمية أو الأدبية، متاحة أمام الطلاب المصريين الدراسيين في الجامعات الأوكرانية والراغبين في التحويل لتلك الجامعات، مؤكداً أنه سيتم قبول الطلاب وفقاً للضوابط التي حددها مجلس الوزراء الخميس الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأبرزها تقديم ما يثبت صحة قيد الطالب بجامعة أوكرانية في العام الجامعي 2022/2021، بجانب تقديم شهادة المقررات الدراسية التي درسها والمحتوى العلمي الخاص بها.

الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات الخاصة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب المصريين، وليس هناك أي مشكلة، مشيرا إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والهجرة لحل المشكلات المتعلقة بالطلاب كافة.

انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بالجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة على انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك التزام كامل بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بالخريطة الزمنية، مشيراً إلى أنه تم السماح للجامعات باستمرار أعمال القبول المباشر للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمن لم يتمكنوا الفترة الماضية من التقديم.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يعقد الأعلى للجامعات الخاصة خلال الأيام المقبلة إجتماعه الدوري برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالدعبدالغفار، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي.