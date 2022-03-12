ضبط 60 طن أغذية في حملات تفتيشية لمحاربة الاحتكار بالمنوفية

تواصل مديرية التموين في محافظة المنوفية شن حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أسفرت حملة لأجهزة الرقابة التموينية، بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخبأة في المخازن، بهدف احتكارها ورفع أسعارها، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات، واتخاذ ما يلزم مع أصحابها.

حملات مكثفة لمواجهة ارتفاع الأسعار في المنوفية

وأكد عاطف هلال، مدير مديرية التموين في المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، أنه تم تحرير 1049 محضراً بمخالفات متنوعة، منذ بداية شهر مارس الجاري، ضمن الحملات التي تنفذها المديرية لضبط الأسواق ومنع التلاعب في الأسعار، مؤكداً أن الحملات مستمرة للسيطرة على الأسواق وضبط التجار الذين يحتكرون السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق، والتلاعب باحتياجات المواطنين.

«هلال»: إحالة قضايا الاحتكار للنيابة العامة

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية أنه تم ضبط 60 طن مواد غذائية في قضايا احتكار، وجرى إحالتها للنيابة العامة، لافتاً إلى أن المضبوطات عبارة عن زيت ودقيق فاخر وأرز وذرة صفراء ومواد غذائية أخرى، مطالباً التجار بعدم الغلاء في بيع المواد الغذائية، واستغلال الأزمات.

شوادر للسلع الرمضانية بأسعار مخفضة

وتابع «هلال» أن مديرية التموين قامت بعمل العديد من شوادر بيع المواد الغذائية وكافة المنتجات، تسهيلاً على المواطنين، مؤكداً أن الأسعار ستكون أقل من سعر التجار، وأضاف أن الشوارد ستقدم كافة مستلزمات شهر رمضان المرتبطة بالعادات المصرية، بأسعار الجملة، لخدمة المواطنين في جميع قرى ومدن محافظة المنوفية.