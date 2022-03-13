عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق أعيرة نارية بالمنوفية

استقبل مستشفي قويسنا في محافظة المنوفية جثة شخص، فيما أصيب 3 آخرون، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثمان بمعرفة النيابة العامة، وإبلاغ جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في القضية.

مصرع شخص وإصابة 3

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث إطلاق نار في منطقة نائية بدائرة مركز قويسنا، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة

ووجه اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، بتشكيل فريق بحث جنائي لحل غموض الواقعة وكشف ملابساتها تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، ويتم تكثيف التحريات وفخص كاميرات المراقبة لحل القضية.