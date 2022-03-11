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حبس شخصين اعتديا على طفلة في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:34 م | الجمعة 11 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أمرت جهات التحقيق، بحبس شخصين اعتديا على طفلة جنسيا، على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية في المنوفية في القبض عليهما بعد ورود البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.

محضر بالتعدي جنسيا على طفلة في الباجور 

وحررت أسرة الطفلة، محضرا في قسم شرطة الباجور، يفيد بقيام اثنين من الشباب بالاعتداء عليها جنسيا، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بالقاء القبض على شخصين قاما بالاعتداء جنسيا على طفلة، بعد ورود بلاغ من أسرتها، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

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