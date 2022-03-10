كورونا في المنوفية.. 500 مصاب بمراكز العزل وتطعيم 2.5 مليون مواطن

كشف مصدر مسئول في مديرية الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، عن الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مستشفيات العزل على مستوى المحافظة، لافتًا أيضًا إلى انخفاض أعداد الاشتباه بالإصابة خلال الأيام الماضية، ما يشير إلى انكسار موجة الإصابة بالوباء.

100 مصاب فقط في العناية المركزة

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المحجوزين في مستشفيات المنوفية يبلغ 500 مصاب فقط، مقسمين إلى 100 إصابة في العناية المركزة، و400 إصابة في الأقسام الداخلي بالمستشفيات.

مستشفى الباجور تعود لاستقبال كافة المرضى

وأوضح أن مستشفى الباجور التي كانت مخصصة بالكامل لاستقبال مصابي فيروس كورونا عادت من جديد لاستقبال جميع المرضي مع الانخفاض الملحوظ، موضحًا أن الأطقم الطبية تقوم بدور كبير في مواجهة انتشار فيروس كورونا في مستشفيات العزل أو أماكن تلقي اللقاح.

تطعيم 2.5 مواطن مواطن بلقاح كورونا في المنوفية

وتابع أن محافظة المنوفية نجحت في تطعيم أكثر من 2 مليون و500 ألف مواطن بلقاح فيروس كورونا، بعد انتشار مراكز اللقاح الثابتة والمتحركة في جميع القرى والمدن للوصول إليى جميع للمواطنين حتى غير القادرين على الحركة، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن الحملة الأخيرة بتطعيم المواطنين في المنازل ساهمت بشكل كبير في زيادة إعداد متلقي اللقاح.

وطالب المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على اللقاح، حفاظا على سلامتهم مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء الوقاية، سواء من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة خاصة في أماكن الزحام.