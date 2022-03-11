غلق 39 منشأة طبية مخالفة.. وإنذار 60 أخرى لتعديل أوضاعها في المنوفية

أجرت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة شيرين مسعد، وبتعاون أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها، 169 زيارة ميدانية، منها 70 منشأة مطابقة و60 منشأة تم إنذارها لتلافي السلبيات أثناء المرور، واستصدار قرار غلق لـ39 منشأة طبية في المنوفية.

توجيهات بالمرور على المنشآت الطبية في المنوفية

جاء ذلك بناءً على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل صحة المنوفية، بتكثيف المرور على كافة المنشآت الطبية على نطاق المحافظة وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكدت الدكتورة شيرين مسعد، بأن فريق عمل العلاج الحر يُهيب بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والجودة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين نحو خدمات طبية تليق بالمواطنين، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا.

وكيل وزارة الصحة يوجه الشكر للاطقم الطبية في المنوفية

وأعرب وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن خالص شكره وتقديره لأعضاء العلاج الحر على مجهوداتهم خلال تلك الحملات الموسعة، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة تمس صحة وسلامة المواطنين.

على صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول تلقي وكيل وزارة الصحة الجديد بالمنوفية العلاج في العزل المنزلي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من توليه المسئولية في مديرية الصحة خلفا للدكتور فيصل جودة.