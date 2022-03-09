ضبط تجار يخزنون مواد غذائية لاحتكارها وزيادة سعرها في المنوفية

ضبطت حملة شنتها الأجهزة التنفيذية والأمنية في محافظة المنوفية، محال تجارية في مدينة تلا وعدد من القرى وهي البندارية وكفر شحاتة، تقوم بتخزين بعض المواد الغذائية واحتكارها لزيادة سعرها.

وشنت الوحدة المحلية لمركز تلا، بالتعاون من مديرية أمن المنوفية والجهات التنفيذية، حملة مكثفة للتفتيش على الأسواق والأماكن التجارية لضبط الأسعار ومواجهة التجار المخالفين، وارتفاع الأسعار.

حملة مكثفة لضبط الأسواق في تلا

وتمكنت الحملة في مركز تلا بالمنوفية، من ضبط 4 أطنان من المواد الغذائية المختلفة شملت الدقيق والسكر والأرز والمكرونة، وحررت الحملة المكبرة محاضر ضد المخالفين، الذين تبين احتكارهم بعض المواد الغذائية لزيادة سعرها.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية وأسواق المدينة وعدد من القرى، وحيث حررت عددًا من المخالفات والمحاضر للتجار، والتحفظ على بعض المنتجات الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

تموين المنوفية: الحملات مستمرة لضبط الأسواق

من جانبه أكد عاطف الجمال مدير مديرية التموين في المنوفية، تحرير 9 محاضر جنح شبين الكوم ضد أصحاب مخازن مواد غذائية وأعلاف لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر، وضبط أطنان من المواد الغذائية المختلفة، ومن بينها 16 طن أرز، و12 طن زيت، و10 طن ذرة صفراء وعدد من المخالفات للتجار.

وأوضح «الجمال» أن الحملات مستمرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسواق، وفق توجهات قيادات وزارة التموين، ومحافظة المنوفية، مؤكدًا أن مفتشي التمويت بقومون بحملات مكثفة بالتعاون مع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية لضبط الأسواق.