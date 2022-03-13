دموع على أنغام الموسيقى.. مطربون ومطربات يبكون الغياب والظلم خلال حفلاتهم

عادًة يقوم نجوم الغناء بإحياء العديد من الحفلات لإسعاد جمهورهم ومحبيهم، ومشاركتهم أغانيهم الجديدة، والتفاعل معهم أيضًا بالرقص والغناء على خشبة المسرح، ولكن أحيانا تحدث المفاجأت لينقلب الموقف رأسا على عقب؛ مثل أن ينخرط المطربين والمطربات في بكاء شديد خلال غنائهم، كما حدث مؤخرًا مع المطربة شيرين عبدالوهاب خلال حفلها أمس الذي أُقيم بدولة الكويت الشقيقة.

إذ شاركت الفنانة شيرين عبد الوهاب، جمهورها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، فيديو لها من حفلتها بدولة الكويت، على أنغام أغنيتها الشهيرة «مشاعر»، وانتهى الفيديو، وهي تبكي، ليتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

ولكن الفنانة شيرين عبدالوهاب، لم تكن الأولى التي بكت أمام جمهورها خلال حفلها، إذ سبقها عدد من نجوم الغناء، وترصد «الوطن» أبرزهم.

علي الحجار يبكي على خشبة المسرح

وخلال حفل الفنان الكبير علي الحجار، بـ أوبرا مسرح جامعة مصر، خلال شهر يناير الماضي عام 2022، تأثر الحجار، واحتبس صوته بالدموع، عندما تم ذكر اسم شقيقه الراحل أحمد الحجار، ملحن أغنية «أبويا الحبيب».

قال الفنان علي الحجار، عن طرق حفله، إن جميع الفنانين يفرحون ويحزنون من خلال الفن، وقام بعدها بغناء أغنيته «أبويا الحبيب»، مستبدلًا كلمة «أبويا الحبيب»، بـ«أخويا الحبيب».

محمد عبده يتأثر بكلمات أغنيته «تعبت الظلم واجحافه»

أما عن الفنان محمد عبده، فإنه تأثر بكلمات أغنيته «تعبت الظلم واجحافه»، ولم يستطع إكمالها، حيث بكي وتوقف عن الغناء لأكثر من مرة، ليتفاعل معه عدد كبير من الجمهور، كما صفقوا له بحرارة شديدة، وذلك أثناء حفله في جده خلال شهر يوليو الماضي لعام 2021.

عبادي الجوهر يبكي والسبب أغنيته «تغيب الناس»

وخلال احتفاليات اليوم الوطني السعودي الـ91، قدم الفنان عبادي الجوهر حفلًا كبيرًا في جدة، وقام بغناء عدد من أغنياته الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، ولكن بمجرد أنه قام بغناء «تغيب الناس»، تأثر عبادي، بشكل كبير لدرجة أنه لم يستطع أن يتمالك دموعه من الإنهيار.