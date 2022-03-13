هاشتاج وداعا أنيسة حسونة يتصدر تويتر.. سيدة عظيمة ستفتقدها الإنسانية

تصدر هاشتاج وداعًا أنيسة حسونة تويتر، عقب ساعات قليلة من وفاتها، إذ رحلت الدكتورة أنيسة حسونة، عن عالمنا منذ ساعات قليلة، عقب صراع مرير مع مرض السرطان، والتي عانت منه لسنوات، ومن المقرر أن يشيع جثمان الراحلة غدًا الاثنين.

هاشتاج وداعًا أنيسة حسونة يتصدر تويتر

وتصدر هاشتاج وداعًا أنيسة حسونة تويتر، إذ نعى الدكتورة عدد كبير من السياسين والمفكريين والمشاهير الدكتورة أنيسة، إذ كتبت الأديبة المصرية، فاطمة ناعوت «وداعًا أيتها الجميلة د. أنيسة حسونة، عوضك الله خيرًا عما واجهتِ في حياتك من أوجاع مع معركة السرطان»، ونعى النائب مصطفى بكري الدكتورة أنيسة قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، أنيسة حسونة.. رحلت السيدة المصرية المرموقة».

نعي الفنانين لأنيسة حسونة

ونعت الفنانة لطيفة الراحلة، إذ قالت: «الله يرحمك د. أنيسة حسونة كم تعلمت منك ومن إنسانيتك في ذكرياتنا الحلوة على البحر.. تعلمت منك الإرادة تعلمت منك الإصرار تعلمت منك الإيمان وغيرها من القيم ستظل في ذاكرتي، أنتي سيدة عظيمة ستفتقدها الإنسانية كلها مش فقط مصر تعازيا القلبية للعائلة الكريمة وكل أحبابك».

وكتب الفنان هاني سلامة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء لأسرة الكاتبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس عضو البرلمان السابق والتي وهبت معظم حياتها في العمل الخيري إنها بالفعل مسيرة حافلة وكفاح ملهم للأجيال»، فيما كتب الفنان هاني رمزي: «رغم الآلام وقسوة المرض كان عطاؤها عظيم وإبتسامتها لم تفرقها حتى أخر لحظاتها ومحبتها كبيرة للجميع سأفتقدك كثيرًا وداعًا يا دكتوره #أنيسة_حسونة».

موعد ومكان جنازة أنيسة حسونة

وقررت أسرة الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة تشيع جثمانها غدًا الاثنين، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة في أكتوبر، بدلًا من السيدة نفيسة، نظرًا للزحام الشديد بمحيط مسجد السيدة، على أن يقام عزاء أنيسة حسونة عقب صلاة المغرب من مسجد الشرطة أيضًا.