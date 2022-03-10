سكرتيرة البيت الأبيض السابقة: ترامب كان معجبا بـ«بوتين» ويخشاه

أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جدلا كبيرا في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحدث بـ«فخر» في مقابلة مع رئيس الحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، وهو يكرر أنّ «غزو أوكرانيا» لم يكن ليحدث أبدا في عهده، كما أشار إلى تاريخه في الوقوف بوجه روسيا، وإلى ما أسماه بـ«تشويه سجله على يد وسائل إعلام فاسدة»، كما أصرّ على أنّه كان الشخص الأكثر صرامة تجاه روسيا: «أعتقد أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن كان صادقا فسيقول ذلك».

صحيفة «إندبندنت» البريطانية، ذكر أنّ تصريحات ترامب صدرت بعد قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بحظر جميع واردات النفط الروسية، وهي الخطوة التي قال عنها ترامب، إنّها ستترك الولايات المتحدة لكي تستغلها أوروبا.

ترامب كان يخشى بوتين ويعجب به

ستيفاني جريشام، التي شغلت منصب السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض أثناء عهد ترامب، ثم عملت كمساعدة لميلانيا ترامب، قالت إنّها تعتقد أنّ نهج السيد ترامب تجاه الوضع في أوكرانيا كان سيكون بعيد تماما عما يحدث الآن، وأضافت جريشام في مقابلة تليفزيونية، أنّ الرئيس السابق كان «خائفًا» من بوتين، لكنه أيضًا أُعجب به كثيرًا.

وتابعت جريشام: «أعتقد أنّ ترامب أراد أن يكون قادرًا على قتل كل من تحدث ضده، لذلك أعتقد أنّه كان يحب الكثير من افعال بوتين، ومن خلال تجربتي معه، فقد كان يحب هؤلاء الحكام، وكان يحب الأشخاص الذين يمكنهم قتل أي شخص بما في ذلك الصحفيين».

ترامب كان سيختبئ تحت الأرض حال الغزو

وتابعت المسؤولة السابقة في البيت الأبيض، التي تعمل الآن على منع ترامب من تولي منصبه مرة أخرى في عام 2024، إنّه إذا كان رئيسها السابق لا يزال في منصبه، فإنّه سيرد لو تعرضت أمريكا للغزو كما حدث في أوكرانيا من قبل روسيا: «سيكون دونالد ترامب مختبئًا على عمق 57 قدمًا تحت الأرض».

وأشادت جريشام بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلة إنّه «هناك يقاتل من أجل بلاده، وأعتقد أن هذا رائع».