شروط وضوابط قبول الأعذار لتأجيل الامتحانات: أبرزها تقديم إثبات

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للطالب المتغيب عن الامتحان بعذر قهري تأدية الاختبار في موعد لاحق للموعد الرسمي، وفق مجموعة من الضوابط.

جاء ذلك في خطاب وجّهته الوزارة للمديريات التعليمية بشأن تغيب طلاب عن أداء امتحان الدور الأول من امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضياً أو نتيجة حادث أو غير ذلك.

شروط وخطوات قبول الأعذار

واشترطت وزارة التعليم تقديم ما يثبت العذر القهري للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، لتفحص الأخيرة بفحص واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه ويكون ذلك عن طريق تأشيرة واضحة من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية.

الخطوة اللاحقة يجرى إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بقبول عذر الطالب، وإثبات العذر المرضي أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

طلاب «العمال والمنازل»

وتشترط وزارة التعليم لطلاب «العمال والمنازل» الإثبات بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، لكن في حالة العذر المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان يمكن إثباته بتقرير يعده طبيب اللجنة وآخر يعده رئيسها.

وذكرت أنَّ الخطوة اللاحقة تتمثل في نقل الطالب إلى مستشفى حكومي، كما ألزمت ولي الأمر التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك، عقب انتهاء الامتحان مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها، لتؤدي دورها في فحص هذه المستندات بدقة والموافقة على قبول العذر، ثم يجرى إخطار لجنة النظام والمراقبة بقبول عذر الطالب.

وماذا إذا رُفض العذر؟

وفي حال قبلت الإدارة عذر الطالب، يؤدي الامتحان بالدور الثاني في العام نفسه، وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول.

تضيف الوزارة: «في حال وقع العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب، ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان»، مؤكدة أن الطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.

حضور الامتحان بمعاونة مرافق

وفي حالة ما إذا كان العذر الذي أصاب الطالب يمكنه من أداء الامتحان بلجنته الأصلية بمعاونة مرافق يشترط موافقة مدير المديرية أو الإدارة التعليمية على اصطحاب الطالب لمرافق من مرحلة تعليمية مخالفة للمرحلة التعليمية للطالب، وفي مستوى أدنى من الصف الثالث لثانوي، ويسمح باصطحاب المرافق في مادة الرسم الفني والتدريبات المهنية.