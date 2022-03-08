مؤلف مسلسل ملف سري يكشف عن تفاصيله

قال محمود حجاج، مؤلف مسلسل ملف سري، إن المسلسل يركز على الفترة التي وقعت بعد عام 2013 والانفلات الأمني والدور الذي قامت به جماعة الإخوان الإرهابية في زعزعة الاستقرار للدولة المصرية، لافتا إلى أنه كان هناك فساد في أغلب المؤسسات بالدولة اقتصاديا وسياسيا في هذا الوقت ويتم مناقشة ما حدث في عالم رجال الأعمال وما فعله بشكل مستتر للاستفادة ماديا.

إطار تشويقي يخاطب كل فئات المجتمع ليحاوز على إعجابهم

وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن كل مفاصل الدولة في عام 2013 كان بها مشاكل والمسلسل يعرض في شكل في إطار تشويقي اجتماعي وأكشن بحيث يتم تقديم وجبة درامية دسمة تخاطب مختلف فئات المجتمع.

القنوات العارضة للمسلسل في رمضان المقبل

وستعرض قناة الحياة وقناة dmc المسلسل الذي يدور حول عام 2013 والأحداث التي وقعت في مصر في هذا الوقت ومقارنة بما يحدث فيها حاليا من تنمية ومناقشة فساد رجال الأعمال المختلفين في هذه الفترة الزمنية.

الفساد في مصر في عام 2013 ومحاربته عبر المؤسسات المختلفة

ويناقش المسلسل الفساد الذي كان موجود في مصر في عام 2013 في الإعلام والشرطة والقضاء ومحاولة جامعة الإخوان السيطرة على المؤسسات المختلفة في مصر وكيفية التصدي لهذه الأمور الخطيرة من قبل مختلف الجهات.