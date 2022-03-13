المشدد 6 سنوات لسائق «توك توك» بتهمة حيازة مخدر الهيروين في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 6 سنوات لسائق «توك توك»، وشهرته «لندة»، بتهمة حيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري بغرض الاتجار، كما قررت مصادرة المضبوطات من مخدرات وسلاح، وألزمته المصاريف الإدارية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل ماهر هلال، رئيس محكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين مجدي شفيق وسامح عبد الوهاب وأحمد محمد عبد القادر عوض، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد.

حيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري

وتضمن أمر الإحالة توجيه تهمة حيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري للمتهم سامح ج. م سائق «توك توك»، إذ ألقي القبض عليه بدائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة من نفس النوع.

تفاصيل ضبط المتهم

كانت أجهزة أمن القليوبية قد تلقت معلومات سرية تفيد باتجار المتهم في المواد المخدرة، وتوزيعها بدائرة مركز طوخ، وجرى إخطار اللواء مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحث أكدت جهوده صحة المعلومات، وأن المتهم يعمل ديلر مخدرات مستخدما مركبة التوك توك التي يعمل عليها لتوزيع المخدرات على عملائه بدائرة مركز طوخ.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مركز طوخ من ضبط المتهم متلبسا بحيازة مخدر الهيروين وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهته أقر بصحة المعلومات والتحريات، مشيرا إلى أنه يقوم بتوزيع المخدر على عملائة بدائرة مركز طوخ، وأن المضبوطات في حوزته بغرض الاتجار والسلاح لحماية تجارته الآثمة، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه وإحالته للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها السابق.