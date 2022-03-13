المشدد 6 سنوات لعامل وسمكري وسائق لحيازة مخدرات ببنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية بالحبس المشدد 6 سنوات لعامل وسمكري وسائق وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه وبراءة 6 آخرين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات في دائرة مركز بنها وحيازة الأسلحة النارية ومقاومة السلطات خلال ضبطهم في أحد الأكمنة متلبسين بحيازة المواد المخدرة وقررت المحكمة مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل ماهر هلال، رئيس محكمة جنايات بنها وعضوية المستشارين مجدي شفيق وسامح عبدالوهاب وأحمد محمد عبدالقادر عوض وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد.

تهمة مقاومة السلطات

وكان المستشار فخري خيري قد أحال المتهمين لمحكمة جنايات بنها بتهمة مقاومة السلطات واستعراض القوة والعنف ضد قوات الأمن خلال ضطبهم في أحد الأكمنة بدائرة مركز طوخ بأن أطلقوا أعيرة نارية صوب القوة الأمنية من الأسلحة النارية حيازتهم، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهام عملهم وهو ضبطهم متلبسين بجريمتهم إلا أنهم لم يبلغوا بذلك مقصدهم فتم ضبطهم على النحو المبين للتحقيقات.

ضبط عصابة بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16479 لسنة 2021 جنايات مركز بنها والمقيدة برقم 1627 كلي شمال بنها، أن المتهمين محمد يوسف سائق وعمر شعبان عامل وعبدالله سالمان سمكري وآخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم للاتجار بالمواد المخدرة «الهيروين».

كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية «بندقية آلية وفردي خرطوش»، وعدد من الطلقات من ذات العيار وأطلقوا الرصاص على قوات الأمن خلال ضبطهم حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبطهم متلبسين والتحفظ على المواد المخدرة بحوزتهم بدائرة مركز طوخ وأحيلوا للنيابة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم للجنايات التي قضت بحكمها السابق.