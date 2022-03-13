زوج أنيسة حسونة عن كواليس الساعات الأخيرة بحياتها: كانت فرحانة بتكريم الدولة

كشف شريف ناجي، زوج الدكتورة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ كانت عضو مجلس نواب سابقة، والرئيس التنفيذي لمستشفى «الناس» للأطفال، اللحظات الأخيرة في حياتها، إذ ذكر أن الراحلة كانت في غاية السعادة بعد تكريمها منذ أيام من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

تكريم الدولة لأنيسة حسونة قبل وفاتها لفته جميلة أثلجت صدرها

وأضاف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن تكريمها كان في الوقت المناسب، واصفًا تكريمها قبل وفاتها بأنها لفته جميلة أثلجت صدرها، «هي حست وقتها أن الدولة طبطبت عليها، شعورها كان فوق الوصف»، مؤكدًا أن الراحلة أجرت بالأمس أشعة، «رجعنا متأخرين، وكانت مجهدة، وفي الصباح توفاها الله».

وأوضح زوج الدكتورة الراحلة أنيسة حسونة، أن الجنازة ستشيع غدًا الظهر من مسجد الشرطة بـ 6 أكتوبر، وليس من مسجد السيدة نفيسة، بينما العزاء سيكون في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر بعد المغرب، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتمكن من إتمام إجراءات الدفن اليوم، كون ابنته مسافرة في الخارج ولم تصل لمصر حتى الآن.

رد فعل أنيسة حسونة بعد إبلاغها بتكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي

وأشار إلى أن تكريم قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها جاء في وقت جيد، كونها كانت تعاني من حالة سيئة للغاية، «قالت حاجة ربنا بعتهالي في وقتها، الخبر جالها بالليل، قالوا لها بكرة الصبح فيه تكريم، مبقيتش مصدقة نفسها، تضافرت الجهود لتقدر تكون موجودة في هذا التكريم، وتكريم الدولة لها في هذا الوقت والتاريخ شيء لا يصدقه عقل، الحمد لله».