«الزراعة»: سعر اللحمة بمصر الأرخص في العالم.. والزيادة جشع من التجار

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، اليوم، إن مصر صاحبة أقل سعر للحوم على مستوى العالم، مبينا أن الزيادة في أسعار اللحوم في مصر وصلت إلى 10% فقط، ولكن زيادة مدخلات الإنتاج وصلت إلى 40% وتتحمل الدولة الفرق بين هذه النسب، موضحا أن زيادة الأسعار جشع من التجار.

تخزين المنتج يؤدي لارتفاع الأسعار

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة» المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه محمد مصطفى شردي، أن المجمعات الاستهلاكية لا تنافس القطاع الخاص، ولكن تقدم سعرا أقل يستطيع المواطن تحمله، مؤكدا أن المجمعات تبيع اللحوم بـ140 جنيها، وبعض الأشخاص يخزنون المنتجات والسلع، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار.

تحسين وراثي لسلالات الأبقار حسب توجيهات السيسي

وأكد رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن هناك تحسينا وراثيا لسلالات الأبقار على المدى البعيد والقريب بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم استيراد سلالات تنمو بمعدل 10% عن المعدلات المحلية.

تهجين السلالات لزيادة الإنتاج

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن صغار المربين يمتلكون نحو 80% من السلالات المسئولة عن إنتاج الألبان، ويتم استيراد أنواع تناسبهم ولا تحتاج متخصصين لتربيتهم، مؤكدا أن وزارة الزراعة تعمل على تمصير السلالات المستوردة من خلال التهجين بين السلالات في مصر والسلالات عالية الإنتاجية المستوردة من خارج مصر.