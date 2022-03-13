إزالة 87 حالة تعد على الأراضي بنطاق 11 مركزا في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم عدداً من الحملات لإزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 أسفرت عن إزالة 87 حالة تعد بنطاق 11 مركزا بالمحافظة بإجمالي مساحة بلغت 7317 م2.

وجاءت الإزالات على النحو التالي: «تنفيذ 10 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 2130 م2 بنطاق قرى الشجاعة والشعراوي وكوم الفرج والنمرية بأبو المطامير عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض».

إزالة 25 حالة تعد بقرية أفلاقة

كما تم إزالة 25 حالة تعد بمساحة 1003 م2 عبارة عن مواسير صرف وزراعة جسور وعشش بنطاق قرية أفلاقة بدمنهور، وإزالة 8 حالات تعد بمساحة 834 م2 بكوم حمادة.

إزالة 6 حالات تعد بإيتاي البارود

وتم تنفيذ 26 حالة تعد بمساحة 768 م2 على أملاك الري بنطاق مركز المحمودية، وإزالة حالتي تعد بمساحة 700 م2 ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بإدكو، وإزالة 6 حالات تعد بمساحة 509 م2 خارج الحيز العمراني بإيتاي البارود.

وتم إزالة حالة تعد على أرض أملاك دولة بمساحة 450 م2 بعزبة الجنبيهي بأبو الشقاف بحوش عيسى عبارة عن بناء بالطوب اللبن وبعض العشش، وإزالة حالة تعد في المهد بمساحة 315 م2 بالدلنجات عبارة عن بناء داخل صوبة.

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعد جديد نهائيا إزالة فورية في المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة والمواد المستخدمة في البناء.

ووجه «آمنة» بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية، مع الالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.