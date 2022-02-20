ضبط لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في حملة مكبرة بقنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 224 كيلو دواجن

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت في تحرير 7 محاضر مخالفة بإجمالي وزن 224 كجم، ما بين لحوم بقري مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن مجمدة ومصنعات لحوم ودواجن مجهولة المصدر، مشيرًا إلى التحفظ على الكميات المضبوطة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري، أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائي سواء صحيا أو ماديا.

حملات على مطاعم قنا

كانت الوحدة المحلية لمجلس مدينة قنا بالتعاون مع تموين قنا، شنت حملات مفاجأة للتفيش على المطاعم والمنشآت بمدينة قنا، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومديرية الطب البيطري لردع المخالفين والحد من أي ظاهرة يمكنها أن تضر بالبيئة وبالصحة العامة بكافة أحياء المدينة.

وبحسب بيان صحفي رسمي، أسفرت الحملة عن 9 محاضر لمخالفات بيطري، و11 محضرا لمخالفات بيئية، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وجه جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بشن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم والكافيهات للتأكد من التزامهم بقواعد النظافة العامة والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار القمامة في شوارع وحفاظاً على الصحة العامة والبيئة.