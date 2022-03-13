بريد الوطن .. أزمة المؤرخين والمفكرين بين الزمان والمكان

دوماً ما تواجه الباحثين والقرَّاء عقباتٌ عديدة خلال سباحتهم بين أمواج الكتب والأفكار، سواء من دوَّنَها كان مؤرِّخاً أو مفكِّراً أو كاتباً بشكل عام، وتتمحور تلك العقبات حول تفادى السقوط فى هُوَّة التخبط وخلط الحقائق عند إيجاد تباين لنفس الموضوع من نفس الكاتب، وحينها يتعرض كثير من الكتاب للظلم. وتحسُّباً لذلك وجب على من لديهم المعلومة فى حال عاصروا الكاتب أو لديهم مصدر موثوق أن يستخدموا أدوات وأساليب الأبحاث العلمية، فيتم وضع ملاحظات مرجعية توضح مسببات ذلك الاختلاف للحفاظ على صُلب المَقصد.

ولعلّ الزمان والمكان هما أهم أسباب التنوّع، وذلك يتجلّى بوجه خاص مع المفكرين وشيوخ الإسلام، فنجد منهم من له فى عدّة مواضع أكثر من تفسير للنصّ القرآنىّ والنبوىّ؛ وذلك سببه أن هناك تفسيراً يُشتق من ظاهر النصّ يخص زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وظروف المجتمع المحيط به، وهناك تفسير آخر يغوص فى الكلمة ويُستَخرج من باطن النصّ مثلما يُستَخرج اللؤلؤ من البحار، ليُخرِج مفاهيم تلائم تغيُّر الزمان والمكان والأُطر المجتمعية المختلفة فى وقتنا الحالى، بما يتسق ويتفق مع الجوهر والمضمون. وعلى نفس الوتيرة نجد الباحثين المَهَرَة يخترقون كهوف وسراديب المؤرخين لإيجاد المعلومة الحقيقية، وذلك من خلال جميع المصادر الممكنة حتى يستطيعوا تحليل ومقارنة ما تم تأريخه والإتيان بأقرب معلومة تميل للصحة، وذلك واضح فى أبحاث الآثار والتاريخ، لأن من مسبّبات تزييف التاريخ إرضاء الحاكم أو وجهة نظر المؤرخ الشخصية... إلخ.

لذا يجدر بنا كقرَّاء عندما نجد تنوعاً فى نفس الموضوع أن نتحرّى صدق وحقيقة المرمَى قبل أن نقبل أو نرفض ذلك التنوع.

باسم عوض الله

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