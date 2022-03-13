الرئيس الأوكراني: بحثت مع المجلس الأوروبي زيادة الضغط على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي، إنه بحث مع رئيس المجلس الأوروبي زيادة الضغط على روسيا، وزيادة الدعم المالي لكييف، وفقا لما ذكرته قناة العربية في نبأ عاجل.

كما أعلن الرئيس الأوكراني، أنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الهجمات الروسية على المدنيين.

أوكرانيا تدعو شركات البرمجيات لوقف دعم منتجاتها في روسيا

ودعا الرئيس الأوكراني، شركات البرمجيات العملاقة لوقف دعم منتجاتها في روسيا، ومنها مايكروسوفت وأوراكل وساب.

وتعقد الرئاسة الروسية، جولة جديدة من المحادثات مع أوكرانيا غدا الإثنين.

أمريكا تتوعد روسيا

وفي السياق ذاته، توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم، روسيا بتفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، في حال إطلاق موسكو رصاصة واحدة على أرض الناتو.