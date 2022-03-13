السيطرة على حريق «مخزن كراتين» في الفيوم دون إصابات

دخان كثيف تصاعد حتى غطى سماء المنطقة، ثم انتشرت رائحة حريق شديدة، وتعالت الصرخات التي جعلت أهالي قرية السوداني التابعة لمركز إطسا يهرعون إلى مكان الصوت والدخان ليتفاجأوا بوجود حريق هائل في مخزن كارتون بالمنطقة، حيث اشتعلت النيران فيه بكثافة وتزايدت بسرعة بسبب امتلاء المخزن بأطنان الكراتين، فيما هرع الأهالي محاولين إخماد الحريق حتى وصول رجال وسيارات المطافئ وإخماده بالكامل.

بلاغ بنشوب حريق هائل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية السوداني بنطاق المركز، بنشوب حريق هائل في مخزن كرتون بالمنطقة في ظروف غامضة، واشتعال النيران بكثافة، وخروج دخان كثيف يغطي سماء المنطقة.

المطافئ تخمد نيران الحريق

وعلى الفور هرع ضباط الحماية المدنية ورجال وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، كما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحريق تحسباً لوقوع أي إصابات باختناق أو حروق، وجرى إخماد النيران قبل أن تمتد للأدوار العليا أو العقارات السكنية المجاورة، ودون وقوع إصابات.

ندب ضباط المعمل الجنائي

وجرى ندب ضباط المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق، وتحديد أسبابه، وعمّا إذا كان هناك شبهة جنائية في اشتعال الحريق من عدمه.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.