اندلاع حريق في منزل أثناء محاولة شاب إنهاء حياته بالفيوم

أصيب شاب بأزمة نفسية شديدة، جعلته يفقد الرغبة في الحياة، واستسلم للشيطان، وسلّم أفكاره له، واتبع خطواته، فقرر إنهاء حياته بطريقة بشعة، حيث اشترى «جركن بنزين»، ثم صعد إلى سطح منزلهم المكون من 3 طوابق، وسكب المواد البترولية فوق رأسه وجسده، ثم أشعل النيران في نفسه دون خوف أو تردد، إلا أنّ يقظة أسرته أنقذته من موت محقق، حيث أطفأت أسرته جسده بواسطة بطانية ثم اصطحبوه لأسفل المنزل، واستغاثوا بقوات المطافئ لإخماد الحريق الذي نشب في سطح المنزل جراء محاول إنهاء ابنهم لحياته.

شاب يحاول إنهاء حياته حرقاً

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في سطح منزل مكون من 3 طوابق بقرية الغريب أمام قرية الإعلام على طريق مصر الفيوم بنطاق المركز.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على نيران الحريق وإخمادها، قبل أن تمتد لطوابق المنزل، أو للعقارات المجاورة، وذلك دون حدوث إصابات.

شاب حاول إنهاء حياته حرقاً

وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز إلى مكان الحريق، وتبينّ أنّ سبب اشتعال النيران هو محاولة شاب من أفراد الأسرة أصحاب المنزل، إنهاء حياته، فأحضر مواد بترولية «بنزين»، وأشعل النيران في نفسه إلا أنّ أسرته أنقذته وفشلت محاولته للتخلص من حياته، إلا أنّ النيران اشتعلت بسرعة في سطح المنزل، ولم يتمكنوا من إخمادها فاستعانوا بقوات الشرطة.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.