«زراعة المنوفية»: زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قبل شهر رمضان

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أن حميع المنتجات الغذائية متوفرة وسيتم طرحها بأسعار أقل من السوق في منافذ بيع وزارة الزراعة المنتشرة في مدن المحافظة، مؤكدا الفترة المقبلة ستشهد زيادة أعداد منافذ البيع استعدادا لاستقبال شهر رمضان وتلبية خدمات المواطنين.

توافر المنتجات بمنافذ بيع وزارة الزراعة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنافذ يتواجد بها كل المنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطن، مثل المكرونة والفول والأرز والزيت والسكر فضلا عن اللحوم، مشددا على أن الأسعار أقل بكثير من تلك المعروضة في المحال التجارية، وذلك تخفيفا على المواطنين في ظل استغلال البعض للأوضاع وزيادة الأسعار.

«التركاوي»: كيلو اللحم البلدي بـ100 جنيه

وأوضح «التركاوي»، أن اللحوم تباع في منافذ بيع وزارة الزراعة بأقل 50 جنيها عن مثيلاتها المعروضة في محال الجزارة في المنوفية، موضحا أن كيلو اللحوم البلدية يباع بـ110 جنيهات، كما تتوافر اللحوم البرازيلية.

وذكر وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، أن السبب في بيع اللحوم بأسعار مخفضة هو شراء المنتج من التاجر مباشرة دون وسطاء، وهم الذين يتسببون في زيادة السعر.

وتابع، بأن التوسع في المنتجات الغذائية في المنوفية من خلال منافذ بيع جديدة يأتي لتوفير سلع جديدة مثل ياميش رمضان والبلح وغيرها من المتطلبات قبل شهر رمضان، وستبع هذه المستلزمات بأسعار مخفضة.