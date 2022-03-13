أمطار الإسكندرية مستمرة حتى الثلاثاء المقبل وانخفاض الحرارة «فيديو»

تتواصل أمطار الإسكندرية في الهطول حتى الثلاثاء المقبل، وذلك بعد أن شهدت المدينة الساحلية اليوم تساقط أمطار متوسطة وغزيرة في أوقات متفرقة، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر تشهده المدينة، مع ارتفاع نسبة سقوط الأمطار إلى 80%.

أمطار الإسكندرية تكثر فجرًا

وكثر تساقط أمطار الإسكندرية فجر اليوم الأحد، وقلت مع فترة الظهيرة مع استمرار الغيوم الجزئية، بالتزامن مع اختفاء أشعة الشمس بسبب نشاط شديد في سرعة الرياح.

حالة الطقس في الإسكندرية

وسجلت الإسكندرية 12 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 23 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 64%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 80% على بعض الأحياء، ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة غدًا الاثنين على أن تتحسن الأحوال الجوية من الثلاثاء المقبل.

عربات لشفط آثار أمطار الإسكندرية

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أي حالات طارئة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكل شوارع الإسكندرية، والتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحى للتعامل الفورى مع تراكمات مياه الأمطار.

وتابع المحافظ أعمال كسح وتصريف تجمعات مياه أمطار الإسكندرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد على مناطق متفرقة بالأحياء، وخاصة بالمناطق الساخنة.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، لاستقبال شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار للتدخل الفوري.