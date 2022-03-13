155 فنانا يبدعون في معرض «الأجندة» بمكتبة الإسكندرية.. رسم ونحت (صور)

احتضنت مكتبة الإسكندرية على مدار أسبوعين معرض أجندة 2022 الفني في دورته الخامسة عشرة، بقاعتي المعارض الشرقية والغربية بمركز المؤتمرات بمبنى المكتبة، حيث وجدت أعمال فنية لـ155 فنانًا من 12 محافظة، ما بين رسومات وتصوير وإبداعات فنية أخرى كالنحت وصناعة المجسمات.

جولة في معرض الأجندة

عدسة «الوطن» تجولت داخل ذلك المعرض لرصد جوانبه، كونه من المعارض الهامة على الساحة الفنية المصرية، والذي تُقيمه سنويًا إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، والذي بدأ في عام 2008 كمساحة حرة للفنانين بجميع أعمارهم وخلفياتهم، وتوالت من بعدها الدورات المنتظمة للمعرض باعتباره نافذة حقيقية تسمح بطرح الأعمال الفنية التشكيلية للجمهور المتلقي بفئاته المختلفة.

واستطاع «أجندة» تأسيس مكانته المميزة بين معارض الفن في مصر، ليثبت مع مرور الوقت أنه مُستقبل رحب للتغيرات الفنية الحديثة، وميدان لكل الفنانين على اختلاف توجهاتهم الفنية.

متر مربع لكل فنان

وبرز هذا العام تخصيص متر مربع مساحة حرة للإبداع داخل قاعات مكتبة الإسكندرية، حيث يستطيع كل عارض من وضع أعماله في تلك المساحة، منهم من استغلها لعرض عمل واحد وآخرون استغلوها لعرض أكثر من عمل، في تلك المساحة التي تُقدَّم فيها أعمال فنية لـ155 فنانًا من أصل 483 متقدمًا داخل مساحة مخصصة لكل فنان «متر× متر».

مشاركون من 12 محافظة

جدير بالذكر أن الفنانين المشاركين من 12 محافظة مختلفة على مستوى الجمهورية، وهي القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، والبحيرة، وطنطا، والقليوبية، والمنصورة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، والدقهلية، والسويس.