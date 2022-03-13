إصابة 5 أشخاص بينهم شقيقان في حادثتين متفرقتين بالمنوفية

استقبلت مستشفى تلا المركزي في محافظة المنوفية، شقيقين مصابين في حادث تصادم سيارة مع «توكتوك» على طريق «بابل - تلا»، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة وتم إبلاغ مركز الشرطة حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد مصدر طبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشقيقين وصلا إلى مستشفي تلا في حالة صحية سيئة، حيث يعانيان من كسور وكدمات متفرقة في الجسم، بالإضافة إلى اشتباه في نزيف داخلي بالبطن، مؤكدا أنه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

إخطار بالحادث

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد باصابة شقيقين هما «ك.ع» 14 عاما و«إ.ع» 19 عاما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل المصابين إلى المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة تحقيقاتها حول أسباب الحادث.

إصابة 3 أشخاص في حادث سيارتين باشمون

على صعيد متصل، شهد مركز أشمون في المنوفية، إصابة 3 أشخاص في حادث لين سيارة ربع نقل وملاكي، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد مصطفى النشال مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال مستشفي أشمون العام 3 مصابين في حادث تصادم سيارتين، وجرى الانتقال إلى مكان الواقعة، وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.