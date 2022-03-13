زوج أنيسة حسونة: تكريم قرينة الرئيس رفع معنوياتها.. وكنت محظوظ بها

أعرب شريف ناجي، زوج الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، النائبة البرلمانية السابقة، عن حزنه الشديد لرحيل شريكة حياته صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان، متابعا: «هفتقدها جدًا، كل شيء هفتقده فيها، وكنت بعتبر نفسي محظوط أن شريكة حياتي هي أنيسة حسونة».

تفاصيل إبلاغ أنيسة حسونة بالتكريم

وكشف «ناجي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على قناة «أون»، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، فذكر أن ليلة تكريم السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للراحلة، تفاجأت باتصال يخطرها بتكريم قرينة الرئيس لها، متابعا: «قالت لي هروح إزاي بحالتي دي، كانت رجليها مش شيلاها، قولتلها إجمدي كده وهتروحي، ومن هنا جاءت فكرة الكرسي المتحرك، تكريمها رفع روحها المعنوية أوي، ورجعت فرحانة جدًا وقالت حسيت أن الدولة بتطبطب عليا».

تفاصيل آخر ساعات في حياة الراحلة

وتابع: «أنا قولتلها مش الدولة بس اللي بطبطب عليكي، ده ربنا بيطبطب عليكي، وفضلنا طوال الليل إمبارح نعمل فحوصات وأشعة، ورجعت منهكة وتعبانة جدًا، ودخلت نامت، كان فيه امبارح تعب ومكانتش قادرة تتحرك، وكانت بتدخل الحمام بمساعدتنا، وفي الصباح قعدت ربع ساعة أو نص ساعة بالكتير أوي وأمر الله نفذ، ربنا يتولاها برحمته والحمد لله على ما قدمته وخيرها ودعاء الناس مفروش أمامها قبل ما تموت».

عزيمة قوية أمام السرطان

وأعرب زوج الراحلة أنيسة حسونة، عن سعادته البالغة بتكريمها في آخر آيامها من السيدة انتصار السيسي، متابعة: «كان نفسي تعيش وتنعم بأثر التكريم»، مؤكدًا أن المرض اشتد على أنيسة حسونة خلال السنوات الماضية، لكنها كانت ذات عزيمة قوية، موضحا: «كان عندها عزيمة ومن أول مرضها، كنت بقولها ربنا اللي عنده كل حاجة وكل حاجة من عند ربنا خير، وده كتبته في كتبها».