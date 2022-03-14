لميس الحديدي تحبس دموعها أثناء نعيها أنيسة حسونة: رحلت بلا سابق إنذار

قدمت الإعلامية لميس الحديدي، خالص التعازي في وفاة الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب سابقًا، التي وافتها المنية اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، إذ قالت وهي تحبس دموعها «صحينا الصبح على خبر سيئ ومؤلم جدًا بالنسبة لي وناس كتيرة، وهو رحيل النائبة السابقة الصديقة أنيسة حسونة، رحلت بلا سابق إنذار، كما هو عنوان كتابها الذي وثقت فيه رحلتها مع مرض السرطان بعد معاناة ورحلة مع المرض استمرت ست سنوات»، وذلك خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون».

قلقت عندما رأيتها على كرسي متحرك عند تكريم قرينة السيسي لها

وأضافت «الحديدي»، أنها عندما رأت الراحلة أنيسة حسونة، خلال تكريم السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لها، في يوم المرأة العالمي، وجلست على كرسي متحرك، «قلقت جدًا، لأني كنت شايفاها قبل عشر أيام في افتتاح برنامج الدووم وكانت بصحة جيدة، لكن في احتفالية يوم المرأة العالمي طمأنتني ابتسامتها جدًا، وكنت دايمًا بقول إنها ست قوية وجامدة وقوية وهتقدر تكمل»، موضحة أنها رحلت بدون سابق إنذار، وفاجأت الجميع بالوفاة، إذ أن الراحلة سلمت الراية، «تعبت ومشيت، الرحلة مكنتش سهلة».

لحظة إبلاغ لميس الحديدي بمرض أنيسة حسونة بالسرطان

وأوضحت الإعلامية، أنه عندما طرق المرض باب أنيسة حسونة، هاتفتها تسأل على مختصين في هذا المجال، «أنا عارفة أطباء كثيرين في هذا المجال، وكنت ساعتها في لندن وكنت ماشية في الشارع، قالتلي أنتي فين ؟ وأنا برد عليها بسرعة قالت لي عاوزة أقولك حاجة، وقتها إتخضيت لأني عارفة أن كلمة عاوزة أقلك حاجة وراها مصيبة، فاكرة وقتها قعدت على الرصيف على الشارع وبدأت أعيط وهي كانت بتهديني وبتقول لي قوليلي بس هعمل إيه؟ قولت لها ماتخافيش هتعدي وقدرت تعدي ست سنوات».

أنيسة حسونة واجهت السرطان بالابتسامة والطاقة والقوة

وتابعت: «كان التشخيص الأول لها لم يتوقع أنها سوف تتحمل كل هذا الوقت لكنها تحملت، كل هذا الوقت، وكل ما كنت تتعب كنت أقول لها خلاص هانت، كنا كل ما نقول خلاص مبروك يرجع المرض في مكان آخر بأكثر شراسة، وهاجمها ثلاث مرات وكل مرة كانت أنيسة حسونة بتحارب بنفس الابتسامة والطاقة والقوة، وكنت دائمًا بسألها بتجيبي الطاقة منين؟ لكن هي كان لديها القوة التي لا يملكها أحد وكانت تستردها من داخلها ومن بناتها، وأحفادها وزوجها شريف ناجي وكان خير سند وهو زوج رائع جداً».