وظائف بنك ناصر الاجتماعي 2022.. 6 شروط و4 مستندات للتقديم

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي «جوجل» عن وظائف بنك ناصر الاجتماعي 2022 المتاحة، والمؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة، والمحافظات التي تتاح فيها الوظائف، وكيفية التقديم، والتفاصيل الخاصة، وهو ما ستعرضه بوابة «الوطن» حيث نقدم كافة التفاصيل للقراء في السطور التالية:

وظائف بنك ناصر الاجتماعي 2022

ووفق البيان المنشور في وقت سابق، جاءت وظائف بنك ناصر الاجتماعي 2022 في هيئة طلب لشغل 34 درجة وظيفية بالدرجة الثالثة التخصصية، للحاصلين على مؤهلات عليا، ويجيدون التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

وجاءت المؤهلات المطلوبة على النحو التالي:

1 بكالوريوس إعلام.

1 بكالوريوس هندسة تخصص مدني.

1 بكالوريوس هندسة تخصص ميكانيكا وعلى دراية بأعمال التكييفات.

1 بكالوريوس هندسة تخصص كهرباء قوى وعلى دراية بأعمال التيار الخفيف.

2 بكالوريوس هندسة تخصص اتصالات خريجي جامعة القاهرة أو عين شمس.

4 بكالوريوس علوم كمبيوتر خريجي جامعة القاهرة، عين شمس، حلوان.

1 ألسن تخصص لغة إنجليزية.

23 بكالوريوس تجارة

المحافظات المطروح فيها وظائف بنك ناصر

وجاءت الوظائف المطلوبة في بنك ناصر في عدد من المحافظات المصرية، لفرع البنك الحديثة وهي كالآتي: «القاهرة، الجيزة، المنيا، بنى سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، قليوب، سيدي عبدالرحمن، العلمين بمحافظة مطروح»

شروط التقدم لوظائف بنك ناصر

وجاءت الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظائف بنك ناصر الاجتماعي كالاتي:

- المتقدم حديث التخرج.

- خريج إحدى الجامعات أو الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية والدولية.

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس بدرجة تقدير عام جيد على الأقل، والأفضلية للتقدير الأعلى.

- بالنسبة للذكور يجب أن يكون أدي الخدمة العسكرية، أو معافى منها.

- بالنسبة للإناث يجب أن تكون أدت الخدمة العامة أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدم مقيماً في إحدى المحافظات المعلن عنها، وأن يكون هناك إثبات في الرقم القومي الساري، قبل الإعلان.

- إجادة اللغة الانجليزية.

المستندات المطلوبة

ويتم التقديم لوظائف بنك ناصر الاجتماعي من خلال إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني خلال 15 يوم من الإعلان، ويذكر في الطلب عنوان المتقدم تفصيليا وأرقام تليفونية للمراسلة علي البريد الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية، على أن ينتهي التقديم في 18 مارس 2022:

وترسل السير الذاتية على العناوين الإلكترونية الآتية:

Omnia.Ali@NSB-EG.Com

‏Hatem.Samy@NSB-EG.Com

‏Nihal.Hassen@NSB-EG.Com

‏Mohsen.Mostafa@NSB-EG.Com

ويتم إرفاق صور المستندات الآتية:

- شهادة التخرج .

- شهادة الميلاد مميكنة.

- بطاقة الرقم القومي سارية قبل تاريخ الإعلان .

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي بالنسبة للذكور .

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.