DNA لحل لغز العثور على نصف جثة بمقلب قمامة في حلوان

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض لغز العثور على نصف جثة لذكر مجهول الهوية في مقلب قمامة بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، كما قررت أخذ عينة لإجراء تحليل البصمة الوراثية لكشف هوية المجني عليه، وقررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغًا من أحد جامعي القمامة بالعثور عليى نصف جثة في مقلب قمامة، وبالانتقال تبين العثور على نصف الجثة الأسفل لذكر مجهول الهوية، وتم التحقظ عليها في مشرحة زينهم.

فحص بلاغات التغيب بالقاهرة

قال مصدر أمني، جار فحص جميع بلاغات التغيب بالقاهرة والخاصة بالشباب والرجال في جميع الأعمار تمهيدا للوصول لهوية صاحب النصف جثة التي تم العثور عليها في مقلب قمامة بمنطقة حلوان.

جهود لكشف غموض العثور علي جثة طفلة في شبرا

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب بدائرة قسم شرطة شبرا مصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

وكشفت التحريات بأن الطفلة مبلغ بتغيبها منذ عدة أيام حتى تم العثور على جثتها، وبتعرف أسرتها على الجثة داخل مشرحة زينهم أكدوا أنها خاصة بأبنتهم، ندى. أ. ف، 4 سنوات، وأنها متغيبة منذ عدة أيام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.