العثور على «نصف جثة» لشاب داخل كوم قمامة في العريش

عثر عدد من أهالي مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، على نصف جثة لشاب يبدو في العشرينيات من عمره، وذلك في كوم قمامة بالقرب من مستشفى «الشاعر» بشارع «البحر».

وقال هشام الشعراوي، أحد أهالي العريش لـ«الوطن»، إنه تم إبلاغ قسم ثالث العريش بوجود نصف سفلي لجثة شاب يرتدي ملابس داخلية بيضاء في أكوام القمامة خلف مستشفى «الشاعر»، القريب من فندق «سويس»، بساحل بحر العريش.

قوات الشرطة تطوق المكان

ووصلت قوات الشرطة من قسم ثالث العريش ومديرية أمن شمال سيناء والمباحث الجنائية إلى المكان، وجاري تمشيط المنطقة بشكل تام، وسؤال الأهالي لمحاولة الوصول إلى معلومات تفيد في كشف ملابسات الجريمة.

مصدر: لا يوجد بلاغ باختفاء أي شخص

فيما أكد مصدر أمني، أن القسم الجنائي بمديرية أمن شمال سيناء يقوم بالتنسيق مع إدارة المباحث، لمراجعة البلاغات والمحاضر المحررة، لإمكانية التوصل لأي معلومات تدل على هوية صاحب الجثة، ومعرفة مكان باقي الجسد.

ومن جهة أخرى، نشر عدد من شباب العريش بمحافظة شمال سيناء على صفحات التواصل الاجتماعي منشورات تطالب الأهالي بالإبلاغ عن أي مفقودين خلال الأيام الماضية، موضحين أن العثور على نصف جثة يشير إلى أن هناك جريمة قتل حدثت، وأن الجزء الآخر ربما يكون قد نُقل لمنطقة أخرى لتشتيت انتباه فريق البحث في العثور على أي معلومات عن الجريمة.

ولم تدل الجهات المعنية بأي معلومات عن الحادث حتى الآن، غير أنها تقوم بتفتيش المكان، وسؤال أهل المنطقة، ومراجعة هوية المارة، للاستدلال على أي معلومات قد تفيد في الوصول إلى صاحب الجثة.