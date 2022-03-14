العثور على جثة طفلة بها آثار تعذيب في ظروف غامضة بشبرا

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة عليها آثار تعذيب في ظروف غامضة بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تهميدا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

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بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في منطقة مهجورة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنها تعود لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات ومجهولة الهوية، وبالفحص تبين وجود آثار تعذيب.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبفحص بلاغات التغيب في الأقسام المختلفة بمديرية أمن القاهرة، تبين وجود بلاغ تغيب يحمل مواصفات الطفلة التي تم العثور على جثتها، فتم استدعاء الأسرة وباصطحابهم إلى مشرحة زينهم تعرفوا عليها، وتبين أنها تدعى «ندى أ»، موضحين أنها متختفية منذ عدة أيام وتم تحرير محضر بالواقعة.

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العثور على جثة مسن في الشارع

من ناحية أخرى، تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسن في أحد شوارع دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة لمعرفة ملابساتها وكشف هوية المتوفي.