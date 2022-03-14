جرس البورصة يقرع دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اهتمام الدولة بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بهدف تعزيز مساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستويات معيشة الأسر المصرية، مشيرةً الى حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف رؤية مصر 2030، بهدف دعم دور المرأة واشراكها في خطط التنمية الشاملة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بالاحتفال الذي نظمته البورصة المصرية باليوم العالمي للمرأة، حيث أكدت أنّ الوزارة تبذل جهدا كبيرا لتمكين المرأة المصرية، يتضمن تعزيز التعاون المشترك لدعم برامج تمكين المرأة ودمجها بسوق العمل وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية الشريك الاستراتيجي للوزارة في برنامج المرأة في التجارة.

دعم رائدات الأعمال في الحرف اليدوية

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أهمية المشروع في دعم رائدات الأعمال في قطاع الحرف اليدوية، لتعزيز قدراتهن للاندماج في سلاسل القيمة العالمية، والقيام بدور اقتصادي واجتماعي وسياسي أكثر فعالية. مضيفة أنّ الوزارة دعمت مشاركة المرأة الفعالة بمعرض تراثنا الذي أُقيم خلال شهر أكتوبر 2021، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أنّ المعرض يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم أوجه الدعم والمساندة للتوسع والتطوير، واستثمار قدرات وطموحات الشباب وخاصة المرأة، والتي تمثل نحو 70% من إجمالي العارضين بالمعرض.

وتابعت الوزيرة، أنّه جرى إصدار قرار وزاري مطلع العام الحالي، بتشكيل وحدة رئيسية خاصة بالمرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة، تتولى تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين والعاملات بالوزارة، وكذلك المساهمة في حل مشكلات المرأة، إلى جانب تشكيل وحدات فرعية للمرأة بالجهات التابعة للوزارة.

حصر المرأة بموقع اتخاذ القرار

ونوهت جامع بأنّ الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لحصر المرأة بموقع اتخاذ القرار، بهدف متابعة وضع المرأة بالمواقع القيادية، مشيرةً إلى أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات المدرة للدخل والهادفة لمساندة المرأة ومتابعة التمكين الاقتصادي للمرأة ووضعها بمراكز اتخاذ القرار.

وأضافت الوزيرة أنّ المرأة المصرية لها دور بالغ الأهمية في الحفاظ على الطابع التراثي والحرفي، خاصة وأنّها تشغل نسبة 75% من المشروعات متناهية الصغر التي تحصل علي دعم مالي وفني من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي نهاية الاحتفالية، شهدت وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية، دعما للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.