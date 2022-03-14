رئيس «أكتوبر الجديدة»:الانتهاء من تنفيذ 45 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه خلال الفترة الحالية جاري العمل في المرحلة الخامسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

وأضاف «عبد المقصود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نسبة تنفيذ «سكن كل المصريين»، في تلك المرحلة تخطت 25%، بأجمالي وحدات يبلغ 10 آلاف وحدة سكنية.

الانتهاء من تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية

وأشار «عبد المقصود»، إلى الانتهاء من تنفيذ 45 ألف وحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، وتسليم 32 ألف وحدة للإسكان، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 177 عمارة ضمن مشروع «سكن مصر»، بعدد وحدات 4236 وحدة وذلك ضمن مشروعات الإسكان المتوسط.

إنشاء منطقة صناعية بالمدينة

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى أنه جاري إنشاء مدينة صناعية بالمدينة لخدمة الأنشطة الصناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 1300 فدان، حيث يتم الحجز بها من خلال الموقع الالكتروني.

الموقع العام للمدينة

وتعد مدينة أكتوبر الجديدة من المدن الواعدة التي تقع غرب النيل، حيث تحتل المدينة موقعا متميزا يبدأ من الكيلو 47 حتى الكيلو 72 طريق الفيوم – الواحات، بالإضافة إلى سهولة الوصول إليها من عدة مداخل رئيسية.

ويحد المدينة من ناحية الشمال محور الضبعة، ومن الشرق طريق الواحات الدائري الأوسطي، ومن الغرب الطريق الدائري الإقليمي والجنوب طريق الفيوم الصحراوي، وصدر القرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017 بضم بعض المساحات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتوسعات لمدينة 6 أكتوبر ومدينة الشيخ زايد، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 بتاريخ 21/8/2017 بإنشاء جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة كجهاز منفصل.