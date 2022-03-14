معرض ملابس خيري بجامعة بنها للتخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم

معرض خيري للملابس تنظمه كلية التجارة في جامعة بنها، بالتعاون مع نادي الأنرويل «الجزيرة»، وذلك يوم الأربعاء المقبل في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التجارة بالجامعة، ويستمر المعرض على مدار يومي الأربعاء والخميس وتباع جميع المعروضات بأسعار رمزية تناسب الطلاب.

رئيس الجامعة يفتتح معرض الملابس الخيري

وبحسب الدكتور سامي غنيمي عميد الكلية، يفتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المعرض، وذلك في حضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي محمد أحمد غنيم عميد كلية التجارة والطلاب والعاملين بالكلية والجامعة.

وقال عميد الكلية، إن الهدف من إقامة هذه المعارض داخل الجامعة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، هو التخفيف عن الطلاب وأسرهم وتوفير احتياجاتهم من الملابس، مشيرا إلى أن المعرض يشتمل على الملابس بكافة أنواعها والأحذية والشنط والأحزمة وباقي المستلزمات الشخصية بأسعار رمزية في متناول أيدي الطلاب.

مسابقة لتصميم شعار الكلية

وأعلن عميد كلية التجارة بجامعة بنها، أن الكلية أطلقت مسابقة لتصميم شعار الكلية، مستمرة حتى نهاية مارس الجاري على أن ترسل الأعمال علي البريد الإلكتروني للكلية مصحوبة بالاسم ورقم الهاتف والفرقة الدراسية، وأوضح العميد أن الطالب الفائز سيحصل على جائزة نقدية بالإضافة إلى درع الكلية.

وأكد العميد، أنه تم التنبيه على طلاب الفرقة الرابعة الذين لم يؤدوا التربية العسكرية، بسرعة تسجيل أسماءهم، إذ لن يتمكن هؤلاء الطلاب من استخراج شهادة التخرج بدون اجتياز دورة التربية العسكرية، وقال إن طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة يمكنهم تسجيل أسماءهم والالتحاق بالدورة.