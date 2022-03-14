كشف لغز مقتل سيدة بالشرقية.. تشاجرت مع زوج شقيقتها فأنهى حياتها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من أحد الأشخاص وكريمته، بقيام زوج كريمته بقتل شقيقة زوجته وترك الجثة داخل الشقة سكنهما.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة المجنى عليها داخل الشقة سكنهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية إلى اختباء المتهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليها قام على أثرها بالتعدى عليها مما أسفر عن مصرعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.