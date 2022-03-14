«التموين» ترد على تساؤلات المواطنين حول رسائل تحذير «بونات صرف الخبز»

بثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، رسالة تحذير جديدة، للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، عبر «بونات صرف الخبز»، التي يحصل عليها المواطن من المخبز التابع له، مع كل حركة صرف للخبز.

وزارة التموين توجه رسالة لتحذير المواطنين عبر بونات صرف الخبز

وأجرت جريدة الوطن، بثًا مباشرًا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حول إقدام وزارة التموين والتجارة الداخلية على إعلان رسائل تحذيرية لبعض الفئات الحاملة لبطاقات التموين، والتي نصت على ضرورة تقديم صورة من بيان بالدخل الشامل «مفردات المرتب»، لكل من ظهرت له رسالة عبر بون صرف الخبز، وجاءت كالتالي: «برجاء التوجه لمكتب التموين لإثبات الأجر الشامل (الدخل) في موعد أقصاه 25 مارس 2022».

وتواصلت جريدة «الوطن»، مع مصادرها في وزارة التموين، للرد على تساؤلات المواطنين التي ظهرت عبر البث المباشر والتي يدور معظمها عن الإجراء المفترض عليهم القيام به بالنسبة لمن ظهرت له رسالة تحذير وتنويه عبر بون صرف الخبز، أو لمن لم تظهر له اية رسائل، وجاءت نص التساؤلات وردود المصادر كالتالي:

* اللي مش موظف يعمل ايه؟

- ينتظر الرسالة التي ستظهر له عبر بون صرف الخبز خلال الفترة المقبلة.

* المعاشات وضعهم ايه؟ وازاي يقدموا مفردات مرتب؟

- فئة أصحاب المعاشات لم تخاطبهم الوزارة حتى الأن بأية رسائل عن بونات صرف الخبز، إلا فئة قليلة كانت من بين الموظفين قبل خروجهم للمعاش خلال الفترة الحالية، وظهرت لهم الرسائل.

* ولمن ظهرت له رسالة من أصحاب المعاشات يعمل ايه؟

- عليه استخراج بيان معاش من مكتب التأمينات التابع له، وتقديمه للمكتب التمويني أو المديرية.

* لا يوجد رسالة اعمل ايه؟

- على كل مواطن يقوم بصرف الخبز اتباع وقراءة البونات جيدا خلال الفترة المقبلة، لمتابعة التعليمات حال وجودها.

** واللي مش شغال أصلا ؟

- الوزارة لم تخاطب حتى الأن فئة (العمالة غير منتظمة) أو عمال اليومية، بأية رسائل عبر بونات صرف الخبز، وبالتالي هم غير مكلفين بتقديم أية بيانات دخل لمكاتب التموين.

** اللي مش موظف في الحكومة ولا في القطاع الخاص، من أين يحصل على مفردات مرتب؟

- غير العاملين بالحكومة أو القطاع الخاص أو من هم ليسوا أصحاب معاشات، يطلق عليهم العمالة غير المنتظمة أو عمال اليومية، والوزارة لم تخاطبهم بأية بيانات باعتبارهم من الفئات الأولى بالدعم.

* إزاي أعمل بطاقة تموين؟

- لا يوجد حاليا استخراج أو إصدار لأي بطاقات تموين جديدة لحين الانتهاء من ضبط منظومة الدعم.

* إزاي أضيف أبنائي للبطاقة؟

- أيضا عملية إضافة المواليد متوقفة حاليا على بطاقة التموين

** هما اللي بياخدوا تموين عندهم مفردات ؟؟!!

يوجد 23 مليون بطاقة تموين في مصر، منهم موظفي حكومة وموظفي قطاع خاص وأصحاب معاشات وأرامل ومطلقات وعمالة غير منتظمة، وبالتالي الوزارة ستقوم بجرد كل فئة على حدة للتأكد من استحقاق الدعم المصروف لها.

** الرسالة بتظهرلي على بون صرف الخبز، بقالها أسبوع، أعمل ايه ؟

استخراج بيان دخل من جهة العمل وتقديمها لمكتب التموين

** اللي مجتش له رسالة؟

- يتابع جيدا بون صرف الخبز لقراءة التعليمات والرسائل التي تبثها الوزارة للمواطنين عبر البونات.