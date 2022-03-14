عاجل.. وصول جثمان أنيسة حسونة إلى مسجد الشرطة بأكتوبر

وصل جثمان الراحلة الدكتورة أنيسة حسونة، إلى مسجد الشرطة قبل قليل، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليها، تمهيدا لتشييعها إلى مثواها الأخير بمدافن عصام حسونة في البساتين بجوار مدافن الكحلاوي، على أن يقام العزاء الليلة في مسجد الشرطة بأكتوبر عقب صلاة المغرب، حسب ما أعلنته أسرة الراحلة.

ورحلت البرلمانية السابقة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 69 عامًا، إذ كشفت أنيسة حسونة في حوار سابق لها مع «الوطن» عدم استجابة حالتها للعلاج.

آخر ظهور لأنيسة حسونة

وكان آخر ظهور لحسونة خلال تكريمها من قبل سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسي، في احتفالية يوم المرأة المصرية، وقبل رحيلها بأيام، كتبت حسونة عبر حساباتها الرسمية على فيس بوك وتويتر: «لما بلدك تطبطب على كتفك وتقولك شكرًا على مجهوداتك، هتطلب إيه أكتر من كده؟، يشرفني ويسعدني إخباركم أنّه قد تم تكريمي اليوم من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس، بوصفي الرئيس التنفيذي لمستشفي الناس للأطفال، ربنا دائمًا في أحلك الظروف وأصعب الأوقات يبعث للمرء هدايا السماء لتضيء له الطريق».

مسيرة أنيسة حسونة العملية

وحصلت حسونة على بكاليوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم بدأت عملها بالسلك السياسي، حين شغلت منصب الملحق الدبلوماسي بوزارة الخارجية المصرية، ثم عملت في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول، وتقلدت منصب مدير عام منتدي مصر الاقتصادي الدولي، وهي محاضرة في المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمعهد المصرفي، ثم كانت أول امرأة تنتخب كأمين عام للمجلس المصري للشؤون الخارجية.