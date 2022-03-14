غدا.. فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2023/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023/2022، بداية من الثلاثاء الموافق 15 مارس الحالي، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg.

التقديم إلكترونيًا لرياض الأطفال

وأكدت الوزارة أنّ التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم إعلان شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أنّه سيكون متاحا التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ3 مدارس، وهي «المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح».

فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2

وتابعت الوزارة، أنّه سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

يذكر أنّ العام الدراسي المقبل سيشهد دخول 3 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية، ليصبح إجمالي عدد المدارس 51 في 26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0، إضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.