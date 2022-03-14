محافظ الغربية يتفقد معرض «أهلاً رمضان» ومنافذ البيع في سمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، معرض أهلاً رمضان والمقام بمدينة سمنود على كورنيش النيل بجوار المجلس القديم، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية المدعمة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، بحضور إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.

مواجهة الغلاء وضبط الأسواق

وأشاد رحمي بتنوع السلع الغذائية المقدمة بالمعرض من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتنوعها كونها تغطي كل الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض، مؤكّداً أن هذه المعارض تأتي كخطوة لتوفير السلع الغذائية المدعمة للمواطنين وخاصة خلال الشهر الفضيل.

كما تفقد محافظ الغربية منفذ بيع السلع الغذائية الدائم والخاص بمديرية الزراعة والذي يقدم عدد من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، حيث أعرب المواطنين عن شكرهم للمحافظ على توفير السلع بأسعار مناسبة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة

وأشار محافظ الغربية إلى أنه جار فتح منافذ جديدة لبيع المواد الغذائية وتوفير سيارات متنقلة لتوزيع السلع بأسعار مخفضة من خلال 5 منافذ لعرض منتجات المنطقة الشمالية العسكرية، 6 منافذ و14 سيارة متنقلة تابعة لوزارة الزراعة، إلى جانب توفير 4 آلاف طن لحوم بصفة شهرية من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير كوبونات بقيمة 200 جنية تصرف من بدال التموين وتوزيع كراتين مواد غذائية مقدمة من مؤسسة مصر الخير، بإضافة إلى تنظيم معرض لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة حتى نهاية شهر رمضان من خلال الغرفة التجارية.