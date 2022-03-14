الضوابط والشروط لتحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا 2021 - 2022

مع بداية استقبال أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم داخل الجامعات الأهلية والخاصة، بمقر وزارة الهجرة، بمنطقة المهندسين، تحديدا 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، وذلك لمدة أسبوعين.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الضوابط والشروط لتحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا عام 2021 - 2022.

ضوابط وشروط تحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا

- استيفاء استمارة التسجيل الموحدة على الرابعة الخاص للطلاب الدارسين في أوكرانيا وهو :.(https://forms.gle/4nYrQMhja4gMyotT8)

- بالنسبة لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة «يجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الدراسي الذي سيجرى اختبار مرکزی بالكليات المناظرة لها بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطلب - سوف يتم تحديده».

- بخلاف التخصصات يجب عليهم التوجه مباشرة إلى الجامعة الخاصة أو الأهلية في ضوء الأماكن.

- لا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

- اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها، على سبيل المثال (كيمياء - فيزياء - رياضيات مقسمة: بالنسبة لكلية الهندسة)، ولا يجوز تحويل الطلاب الحاصلين على مواد أدبية فقط والتحقوا بكليات عملية بأوكرانيا.

- لا يجوز تحويل الطالب من الجامعة الخمس أو الأهلية التي سوف يتم قبول تحويله إليها.

- تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية - أثناء فترات الدراسية - في دولة أوكرانيا قبل 2022/2/24، بكافة طرفي الإثبات.

- أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 2022/ فقط، شهادة قيد من الجامعة، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتازها.

- أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة الدرجات العلمية، التي تمنحها الجامعات المصرية (يرجع في هذا الشان للمجلس الأعلى للجامعات).

- يتقدم بإقرار بصحة البيانات المقدمة حول حالته الدراسية على أن يلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك، خلال ثلاث شهور من تاريخ القديم وفي حالة ثبوت عدم صحة تلك البيانات يعتبر قبول أوراقه منعدما.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وتتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم في:

- صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.

- إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي.

- صورة الرقم القومي.

- طلب التحويل.

- ملء الاستمارة الموحدة.