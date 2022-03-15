اليوم.. بدء التقديم في المدارس المصرية اليابانية إلكترونيا ولمدة أسبوعين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، عن بدء التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2022/2023، اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، الكترونياً، ولمدة أسبوعين، مشيراً إلي أن التقديم سيكون في 51 مدرسة بـ26 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد 2.0 بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

رابط التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط للتقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية بمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، مؤكده أنه لن يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى، مشيراً إلي أن التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي " بمدينة المستقبل الشروق بورسعيد، مرسي مطروح".

سن القبول للالتحاق بالمدارس اليابانية.. شروط لا استغناء عنها

وحددت وزارة التربية والتعليم، سن القبول للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، موضحاً أنها تقبل بداية من أربعة أعوام حتى خمس سنوات إلا يوم، ويتم الترتيب بالأكبر سنناً حسب احتياج المدرسة، مشددة على أنه لا يجوز الاستثناء من شرط السن، يسير السن بنفس المعادلة حسب صفوف الالتحاق والتقدم للمستوي الأول والثاني وللصفوف الأولي الإبتدائية.

وقالت وزارة التعليم، أنه يتم عقد مقابلة شخصية مع الطفل لتحديد السمات الشخصية للطفل وتحديد ما إذا كانت تتقبل تطبيق أنشطة التوكاتسو القائم عليها نظام المدارس المصرية اليابانية من عدمه، مشيراً إلي أن أنشطة التوكاتسو يعتمد علي تنمية جميع مهارات الطفل سواء المعرفية أو التنمية البدينة والسلوكية.

وأكدت الوزارة أنه لا يتم القبول فى المدارس المصرية اليابانية فوق الكثافة،مشيراً إلي أنه من ضمن الشروط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافى المتقدم إليه.