انتشال جثة شاب غريق من مياه نهر النيل في مصر القديمة

تكشف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية أم لا وصرحت بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ: جثة طافية على سطح النيل

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور علي جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال والتنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري تم انتشال الجثة، والعثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتوفي، وتبين أنه يدعى «مؤمن ن م ا» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على نصف جثة لذكر في مقلب قمامة بحلوان

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على نصف جثة لذكر في مقلب قمامة بدائرة قسم شرطة حلوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة تحليل البصمة الوراثية لنصف الجثة، وطلبت النيابة العامة من المباحث البحث عن باقي الجثة وضبط الجناة.

وكشفت التحريات أن علاقة غير شرعية وراء ارتكاب الواقعة، وأضافت بأن فتاة وراء ارتكاب الواقعة وأن المجني عليه موظف بالمعاش، وأنه اعتاد ممارسة الرذيلة مع الفتاة وعندما قررت إنهاء العلاقة حاول إجبارها على الاستمرار في العلاقة وذلك من خلال إبتزازها بمقاطع فيديو صورها المجني عليه للمتهم في أثناء ممارسة العلاقة غير الشرعية.

وأوضحت التحريات أنه جار ضبط وإحضار المتهمة للكشف عن أماكن التخلص من الجثة، والتحقيق معها بشأن من ساعدها في ارتكاب الواقعة.