العثور على جثة شاب مشنوقا داخل منزله في الدقهلية.. «يمر بأزمة نفسية»

عثر أهالي عزبة الريس التابعة لقرية ليسا بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية اليوم على شاب مشنوقا داخل منزله، وتبين من التحريات أنه كان يمر بأزمة نفسية، وأنه أقدم على التخلص من حياته بنفسه شنقا.

وصول الشاب إلى مستشفى الجمالية جثة هامدة

تبلغ لمأمور مركز شرطة الجمالية، من مستشفى الجمالية المركزي، بوصول شاب يدعى «بشار ع. م.»، 21 سنة، جثة هامدة إلى استقبال المستشفى وتم إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات: الشاب كان يمر بأزمة نفسية حادة

انتقلت مباحث مركز الجمالية إلي مكان البلاغ، وتبين أن المتوفي كان يعاني من أزمة نفسية حادة، وأنه أقدم على التخلص من حياته شنقا، وأقدم على ذلك بأن أعد لنفسه مشنقة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة للتصريح بدفن المتوفي.

العثور على جثة طفل في مصرف الطويل

ومن جهة أخرى عثر أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية على جثة طفل تطفو فوق سطح الماء في مصرف الطويل بمنطقة الجسر الواقي.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشاله، وتوصلت تحريات المياحث أن الطفل أبغت أسرته بتغيبه منذ حوالي 5 أيام، بعد أن بحثوا عنه في كل مكان ولم يعثروا عليه، وتعرفت أسرة الطفل عليه من ملابسه، نتيجة لتغير معالم جسده، وتبين أن الطفل كان يعاني من ضعف البصر وسقط في المياه من أعلى كوبري خشبي في المصرف ولعدم إجادته السباحة غرق.