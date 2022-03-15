إصابات النجوم خلال 24 ساعة.. الألفي يخضع لعملية ونجوى فؤاد تشكو من انزلاق

في الساعات الأخيرة، شهد الوسط الفني عددا من الأزمات الصحية لعدد من الفنانين، منهم من يخضع للعلاج الطبيعي، وأخرى خرجت من المستشفى، وفنانة أخرى تعاني من الانزلاق الغضروفي .

- على الألفي

أعلن المطرب علي الألفي خضوعه لعملية جراحية، ونشر الألفي صورة له من داخل المستشفى وعلق قائلاً: «صباح الخير، الحمد لله رب العالمين، إمبارح عملت عملية جراحية في بورسعيد، وخلصت من مشكلة كانت مزمنة بقالها وقت طويل».

- نجوى فؤاد

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، بعد رجعوها إلى المنزل، وتحضيرها لجلسات العلاج الطبيعي، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تعاني من انزلاق في الغضروف، يعيق حركتها بشكل كبير، موضحة: «أنا قاعدة على السرير مبتحركش».

- منى عبد الغني

تعرضت الاعلامية منى عبد الغني لحادث سير أثناء تواجدها على طريق العودة لمنزلها، وخرجت من المستشفي مساء أمس، بعد أن أجرت التحاليل والفحوصات اللازمة.

- ليلى طاهر

تواصل الفنانة ليلى طاهر العلاج من مضاعفات كسر في القدم إثر سقوطها، استلزم عملية جراحية، وقد طمأنت طاهر جمهورها على حالتها الصحية، قائلة: «الحمد لله أنا بقيت أحسن من الأول كتير، ولكن ما زلت متواجدة في المنزل أخضع للعلاج للتعافي بشكل كامل».

- خالد الصاوي

أصيب الفنان خالد الصاوي بالتهابات شديدة في الأحبال الصوتية، بسبب الإجهاد الذي تعرض له الفترة الماضية وانشغاله بتصوير عدد من الأعمال الفنية، والتي من المقرر لبعضها المنافسة في ماراثون مسلسلات رمضان 2022.

ويخضع الصاوي حاليًا للراحة المنزلية بناء على تعليمات الأطباء المعالجين، ومطالبتهم إياه بعدم إجهاد صوته، ومنعه من استخدام الهاتف أوالحديث لفترة طويلة، لسرعة القضاء على هذه الالتهابات، حتى يتمكن من العودة إلى «اللوكيشن» واستئناف تصوير مشاهده في الأعمال الدرامية التي يشارك فيها.